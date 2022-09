LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Nibali, Masnada e Tiberi in fuga! Si ritira Pozzovivo (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 15.10 È salito a 30” il vantaggio dello statunitense Craddock. 15.07 Poco più di 70 km al traguardo. 15.03 Craddock ha guadagnato 15” sugli altri fuggitivi. 15.00 Lawson Craddock ha preso qualche metro di vantaggio sul resto del gruppo al comando. 14.56 Il gruppo maglia rossa si trova a 5’43” dai battistrada. 14.52 Gruppo di testa di nuovo compatto. 14.51 Il gruppo dei battistrada si è appena diviso in due tronconi. 14.50 Questi i corridori al comando: Rohan Dennis e Sam Oomen (Jumbo – Visma), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team), David de la Cruz e Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team), Gino Mader e Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jai Hindley (BORA – hansgrohe), Ruben Fernandez (Cofidis), Rigoberto Uran e Hugh ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.10 È salito a 30” il vantaggio dello statunitense Craddock. 15.07 Poco più di 70 km al traguardo. 15.03 Craddock ha guadagnato 15” sugli altri fuggitivi. 15.00 Lawson Craddock ha preso qualche metro di vantaggio sul resto del gruppo al comando. 14.56 Il gruppo maglia rossa si trova a 5’43” dai battistrada. 14.52 Gruppo di testa di nuovo compatto. 14.51 Il gruppo dei battistrada si è appena diviso in due tronconi. 14.50 Questi i corridori al comando: Rohan Dennis e Sam Oomen (Jumbo – Visma), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team), David de la Cruz e Vincenzo(Astana Qazaqstan Team), Gino Mader e Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jai Hindley (BORA – hansgrohe), Ruben Fernandez (Cofidis), Rigoberto Uran e Hugh ...

