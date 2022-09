LIVE Musetti-Ivashka 4-6 6-3 2-6 3-6, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro ci prova ma il bielorusso nega il possibile derby e vola agli ottavi (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NAKASHIMA (2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE) FINE QUARTO SET 3-6 GAME SET AND MATCH Ivashka! IL bielorusso vola agli ottavi 40-15 DUE MATCH POINT Ivashka! 30-15 Lunga la risposta dell’italiano. 15-15 Buona prima del bielorusso. 0-15 Sul nastro il diritto di Ivashka. 3-5 Ivashka SI PRENDE IL PUNTO A RETE E PIAZZA UN ALTRO BREAK! Il bielorusso mette pressione all’avversario e serve per il match. 30-40 PALLA BREAK Ivashka DOPO UNA RISPOSTA ASSURDA 30-30 Smorzata vincente del classe 1994. 30-15 Servizio e diritto del classe 2002. 15-15 Buon servizio dell’italiano. 0-15 Risposta ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-NAKASHIMA (2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE) FINE QUARTO SET 3-6 GAME SET AND MATCH! IL40-15 DUE MATCH POINT! 30-15 Lunga la risposta dell’italiano. 15-15 Buona prima del. 0-15 Sul nastro il diritto di. 3-5SI PRENDE IL PUNTO A RETE E PIAZZA UN ALTRO BREAK! Ilmette pressione all’avversario e serve per il match. 30-40 PALLA BREAKDOPO UNA RISPOSTA ASSURDA 30-30 Smorzata vincente del classe 1994. 30-15 Servizio e diritto del classe 2002. 15-15 Buon servizio dell’italiano. 0-15 Risposta ...

