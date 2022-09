LIVE Moto2, GP San Marino 2022 in DIRETTA: Alonso Lopez vince a Misano! 7° Arbolino, Vietti cade e si allontana dal titolo (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GP DI MISANO DI MOTOGP ALLE ore 14.00 13.06 Davvero una domenica pazzesca per Alonso Lopez che, da rookie, vince la sua prima gara in Moto2 dominando dal primo metro! Bene Canet che si rilancia, mentre Fernandez centra il podio e sale in vetta alla classifica generale. 13.04 LA CLASSIFICA GENERALE: Augusto Fernandez 198 punti, Ogura 194, Canet 157, Vietti 156, Arbolino 117 13.02 LA CLASSIFICA FINALE 1 21 A. Lopez 40:35.332 2 40 A. CANET +1.253 3 37 A. FERNANDEZ +3.305 4 75 A. ARENAS +4.615 5 79 A. OGURA +9.166 6 51 P. ACOSTA +10.339 7 14 T. ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI MISANO DI MOTOGP ALLE ore 14.00 13.06 Davvero una domenica pazzesca perche, da rookie,la sua prima gara indominando dal primo metro! Bene Canet che si rilancia, mentre Fernandez centra il podio e sale in vetta alla classifica generale. 13.04 LA CLASSIFICA GENERALE: Augusto Fernandez 198 punti, Ogura 194, Canet 157,156,117 13.02 LA CLASSIFICA FINALE 1 21 A.40:35.332 2 40 A. CANET +1.253 3 37 A. FERNANDEZ +3.305 4 75 A. ARENAS +4.615 5 79 A. OGURA +9.166 6 51 P. ACOSTA +10.339 7 14 T. ...

