Cuciniamo insieme | la pescatorta alla moda di Carlotta

(Di domenica 4 settembre 2022) Scampoli d’estate e allora arriva il colore del sole in tavola, magari per una merenda allegra allietata anche da una pallina di gelatovaniglia o per una prima colazione ancora all’aria aperta. È una torta semplice da fare, buonissima da mangiare, molto scenografica questa che vi proponiamo per sentire ancora il profumo della vacanza. L’abbiamo chiamata «». La base è un pan di Spagna e su questo c’è molto da dire. La Spagna non c’entra nulla; il dolce, o meglio, questa duttile base per torte è tutta italiana. Al punto che gli spagnoli la chiamano pan genovese. In effetti la creò agli inizi del Settecento il cuoco ligure Giobatta Cabona (Giovan Battista all’anagrafe) che fu portato a Madrid dall’ambasciatore della Superba Domenico Pvicini. Giobatta aveva nostalgia dei savoiardi e così decise di fare una base ...