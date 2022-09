Sarri teme il Napoli: “Sono tra i più forti della Serie A!” (Di sabato 3 settembre 2022) Si preannuncia spettacolo nella gara fra Lazio e Napoli. Gli azzurri, reduci dal brutto pareggio contro il Lecce, si apprestano ad affrontare un grande ex come Maurizio Sarri. L’allenatore dei biancocelesti ha allenato il Napoli fra il 2015 e il 2018, anni in cui costruì un legame fortissimo con la tifoseria azzurra. D’altronde, con i partenopei Sarri sfiorò la vittoria di un meraviglioso scudetto, perso a discapito della Juventus nonostante i 91 punti racimolati nel corso del campionato. Sarri ha parlato ai microfoni di Sky prima del match di stasera, occasione in cui ha ribadito le qualità della squadra azzurra e sottolineato il buon momento dei suoi. LA SPEZIA, ITALY – APRIL 30: Maurizio Sarri manager of SS Lazio looks on ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 settembre 2022) Si preannuncia spettacolo nella gara fra Lazio e. Gli azzurri, reduci dal brutto pareggio contro il Lecce, si apprestano ad affrontare un grande ex come Maurizio. L’allenatore dei biancocelesti ha allenato ilfra il 2015 e il 2018, anni in cui costruì un legamessimo con la tifoseria azzurra. D’altronde, con i partenopeisfiorò la vittoria di un meraviglioso scudetto, perso a discapitoJuventus nonostante i 91 punti racimolati nel corso del campionato.ha parlato ai microfoni di Sky prima del match di stasera, occasione in cui ha ribadito le qualitàsquadra azzurra e sottolineato il buon momento dei suoi. LA SPEZIA, ITALY – APRIL 30: Mauriziomanager of SS Lazio looks on ...

