L’Equipe: a 25 anni Ounas ha perso troppo tempo, il Lille è l’ultima possibilità che ha di rilanciarsi (Di sabato 3 settembre 2022) Adam Ounas ha lasciato il Napoli per trasferirsi al Lille: è ad una svolta nella sua carriera, questa è l’ultima sua possibilità per rilanciarsi dopo cinque anni in Italia, scrive L’Equipe. “A 25 anni, Ounas ha perso troppo tempo. La prima parte della carriera del giocatore è stata molto lontana dalle aspettative. Con gli azzurri il bilancio è magro. troppo sottile: il giocatore ha giocato un totale di 62 partite, segnando 7 gol e fornendo un assist. Numeri lontani dalle emozioni che regala su un campo di calcio”. Il suo ex compagno di squadra, Kevin Malcuit, dice: «È un fenomeno, è un genio della palla. È dotato tecnicamente, per lui il calcio è naturale». In ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Adamha lasciato il Napoli per trasferirsi al: è ad una svolta nella sua carriera, questa èsuaperdopo cinquein Italia, scrive. “A 25ha. La prima parte della carriera del giocatore è stata molto lontana dalle aspettative. Con gli azzurri il bilancio è magro.sottile: il giocatore ha giocato un totale di 62 partite, segnando 7 gol e fornendo un assist. Numeri lontani dalle emozioni che regala su un campo di calcio”. Il suo ex compagno di squadra, Kevin Malcuit, dice: «È un fenomeno, è un genio della palla. È dotato tecnicamente, per lui il calcio è naturale». In ...

napolista : L’Equipe: a 25 anni #Ounas ha perso troppo tempo, il Lille è l’ultima possibilità che ha di rilanciarsi La prima p… - JSpark808 : @Gianlu_BoNa1990 Non sto scherzando, leggi l'articolo. P.s. le10sport non è molto affidabile comunque, mi ricordo g… - levorato86 : @merlinoontheweb @MedBunker A proposito: anni fa, mio nonno, (che all'epoca aveva circa 65 anni) fece un intervento… - egitin07 : @repubblica Dopo che finiranno di fare le cover come l'Equipe 84 negli anni '60 non se li cagherà più nessuno - OceanRaceGenova : Lo sapevi che nel 1985-86 vinse il più giovane skipper di sempre? Lionel Péan, alla guida de L’Esprit d’Équipe, a 2… -