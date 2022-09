Lazio-Napoli: le probabili formazioni (Di sabato 3 settembre 2022) Lazio-Napoli ore 20,45 le probabili formazioni... Ecco le probabili formazioni in campo: Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Luciano Spalletti. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 3 settembre 2022)ore 20,45 le... Ecco lein campo:(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Luciano Spalletti.

