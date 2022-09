La Partita del Cuore si gioca a Monza il 7 settembre (Di sabato 3 settembre 2022) ... Tiscali oppure donando 5 o 10 Euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 Euro ...informazioni e prenotazioni degli stessi scrivere all'indirizzo email biglietti@cooplameridiana.it. ... Leggi su radiolombardia (Di sabato 3 settembre 2022) ... Tiscali oppure donando 5 o 10 Euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 Euro ...informazioni e prenotazioni degli stessi scrivere all'indirizzo email biglietti@cooplameridiana.it. ...

acmilan : Rossonere da una vita, accanto a noi per una partita speciale: abbiamo invitato Silvana e Antonella nell'ambito del… - EnricoTurcato : Alleni la Juventus e in estate hai dichiarato più volte di voler puntare allo Scudetto. E allora dopo un 2’ tempo… - forumJuventus : Allegri post #FiorentinaJuve: 'Dovevamo chiudere la partita, non l'abbiamo fatto ed è cambiata. Perciò sono content… - OA_Sport : #USOpen 2022: Rafael Nadal e Carlos Alcaraz non hanno problemi ad arrivare agli ottavi, è Rublev-Shapovalov la part… - domenico_damore : RT @jo19N26: Uff, partita seria del Napoli. Fatico a ricordare il gol di Zaccagni tanto episodico all’interno di una partita presa per le… -