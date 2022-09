GP Olanda 2022, Mekies: “Mi aspetto una gara molto serrata” (Di sabato 3 settembre 2022) Laurent Mekies ha detto la sua dopo le qualifiche del GP d’Olanda 2022 di formula 1. Queste le considerazioni del direttore sportivo della Ferrari: “Il risultato ci soddisfa da un lato ma ci lascia anche un po’ di delusione. Siamo contenti di essere tornati a giocarci la pole position sul filo dei millesimi con entrambe le vetture. Ovviamente quando è così vorresti portartela a casa. E vedere sia Charles che Carlos dietro a Verstappen di un soffio, rispettivamente 2 e 9 centesimi, rende l’idea di quanto sia stata intensa la battaglia oggi. Complimenti a Max per la pole nella gara di casa. Uno degli aspetti più positivi di questo weekend fin qui è stata la capacità di far crescere la confidenza con la macchina per entrambi i piloti man mano che le sessioni si susseguivano. Di questo il merito va alla squadra qui in ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Laurentha detto la sua dopo le qualifiche del GP d’di formula 1. Queste le considerazioni del direttore sportivo della Ferrari: “Il risultato ci soddisfa da un lato ma ci lascia anche un po’ di delusione. Siamo contenti di essere tornati a giocarci la pole position sul filo dei millesimi con entrambe le vetture. Ovviamente quando è così vorresti portartela a casa. E vedere sia Charles che Carlos dietro a Verstappen di un soffio, rispettivamente 2 e 9 centesimi, rende l’idea di quanto sia stata intensa la battaglia oggi. Complimenti a Max per la pole nelladi casa. Uno degli aspetti più positivi di questo weekend fin qui è stata la capacità di far crescere la confidenza con la macchina per entrambi i piloti man mano che le sessioni si susseguivano. Di questo il merito va alla squadra qui in ...

SkySportF1 : ?? SUPER MAX POOOLE POSITION ? ?? Che duello con Leclerc e Sainz I risultati ? - SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI NELLE #FP3 ?? Russell meglio di Verstappen I tempi ? - SkySportF1 : LIVE le qualifiche della #F1 a Zandvoort, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su… - whitehydrangeaa : RT @mult1formula: Formula 2, Sprint Race: l’incubo di curva 1 ???? Marcus Armstrong, che vince la prima Sprint Race in Olanda per la Formula… - mult1formula : Formula 2, Sprint Race: l’incubo di curva 1 ???? Marcus Armstrong, che vince la prima Sprint Race in Olanda per la F… -