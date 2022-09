Finto Francesco Gabbani truffa una fan con la promessa dell’accesso vip al concerto di Macerata (Di sabato 3 settembre 2022) Si finge Francesco Gabbani e truffa una fan del cantautore di Carrara spacciandosi per l’artista, promettendole un accesso vip al concerto di Macerata in cambio di denaro. È successo sui social, territorio comune per artisti e fan in cui spesso le due realtà comunicano annullando le distanze. In questi giorni Gabbani è ancora in tour per la promozione del disco Volevamo Essere Felici e ieri sera, venerdì 2 settembre, era atteso allo Sferisterio di Macerata. Una ragazza, una fan molto attiva del cantautore, si era iscritta ad un gruppo Facebook frequentato da utenti con la comune passione per Francesco Gabbani. Dalla community, quindi, un utente le ha scritto su Telegram, e come nickname aveva proprio il nome dell’artista. Come ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Si fingeuna fan del cantautore di Carrara spacciandosi per l’artista, promettendole un accesso vip aldiin cambio di denaro. È successo sui social, territorio comune per artisti e fan in cui spesso le due realtà comunicano annullando le distanze. In questi giorniè ancora in tour per la promozione del disco Volevamo Essere Felici e ieri sera, venerdì 2 settembre, era atteso allo Sferisterio di. Una ragazza, una fan molto attiva del cantautore, si era iscritta ad un gruppo Facebook frequentato da utenti con la comune passione per. Dalla community, quindi, un utente le ha scritto su Telegram, e come nickname aveva proprio il nome dell’artista. Come ...

dwarixmarti : RT @lunaticmood_: appena finto #skamitalia5 e non ho parole per la bravura di Francesco, sono entrata tantissimo in empatia con Elia. È sta… - lunaticmood_ : appena finto #skamitalia5 e non ho parole per la bravura di Francesco, sono entrata tantissimo in empatia con Elia.… - leo_finto : @Acerbi_Fra In bocca al lupo Francesco. Buon lavoro. - GrazianoAbadini : @Fabrizio__66 @francesco_tassi @lorenzooleporee Per me quello del ruolo è un finto problema e certo massima fiducia… - 27crazyfrog : RT @Alessan89427180: Santo Padre... Il finto papa Francesco sta distruggendo la chiesa... Chieda alla Santissima Vergine di aiutare l umani… -