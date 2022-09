Derby Milan-Inter, è record anche per la ‘VIP Experience’ “Club 1899 (Di sabato 3 settembre 2022) Il Derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A, è destinato ad abbattere tutti i record: attese 3400 persone nei posti più eleganti di San Siro Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 settembre 2022) Il, valido per la 5^ giornata di Serie A, è destinato ad abbattere tutti i: attese 3400 persone nei posti più eleganti di San Siro

AntoVitiello : In arrivo a Milano il nuovo proprietario del #Milan, Gerry #Cardinale. Confermata la sua presenza a #SanSiro domani… - Gazzetta_it : Milan-Inter: Il derby tra gag, veleni e omicidi #MilanInter - tancredipalmeri : Non capisco la disperazione degli interisti per l’assenza di Lukaku nel derby. Vuol dire che affronteranno il Mila… - serieAnews_com : #MilanInter, #Adani giudica Rafael Leao: 'A volte è imprendibile, ma senza continuità non sarà un top'. - StatusSymbol2 : RT @facciacalcio: I capitani Giuseppe e Franco Baresi prima di un derby tra Milan e Inter della stagione 1988/1989 -