Cirielli da il “bentornato” ad Alfonso?Senatore

(Di sabato 3 settembre 2022) Si è tenuta ieri mattina a Cava de’ Tirreni la designazione ufficiale dell’avvocato Alfonso Senatore quale Responsabile Provinciale del Dipartimento Legalità, Sicurezza e Immigrazione durante. Alla presenza del senatore Antonio Iannone, del Commissario Provinciale per Salerno di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino, della componente della Direzione Nazionale, Imma Vietri, e dell’onorevole Edmondo, Questore alla Camera dei deputati, è stata ufficializzato l’adesione a Fratelli d’Italia. “Non si tratta di una mera adesione a Fratelli d’Italia -ha affermato l’avvocato Alfonso Senatore- ma di un ritorno a casa. E’ un momento di grande responsabilità, voglio dare una mano al mio paese e al sud. Ci tengo a sottolineare che l’incarico che mi è stato affidato non è stato assolutamente propedeutico al mio rientro nel partito. Anche se in passato con l’onorevole ...