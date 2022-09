Canoa velocità | Coppa del Mondo 2022 | Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro in finale nel kayak

Leggi su oasport

(Di sabato 3 settembre 2022) Due italiani innell’ultimo atto delnelladelslalomdi scena a La Seu d’Urgell, in Catalogna; tricolore che sarà dunque protagonista per l’appuntamento conclusivo della stagione. Nelle semifinali femminili,passa all’ultimo atto con il secondo posto assoluto in 98.19; il miglior tempo è della spagnola Maialen Chourraut in 97.41, ma sia l’azzurra che Ricarda Funk avevano fatto meglio.paga però il tocco alla porta 4, mentre la tedesca viene penalizzata per i tocchi in porta 5 e 15. Sorprende l’eliminazione di Jessica Fox, vincitrice delle quattro gare precedenti e undicesima.Defa ancora meglio, piazzandosi avanti a tutti in 84.79. Prova perfetta ...