Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2022 ore 10 | 30

(Di venerdì 2 settembre 2022)DEL 02 SETTEMBREORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERMANGONO DISAGI SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE. SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN DIREZIONE. TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA SR 155 PRENESTINA CODE PER LAVORI DI ASFALTATURA DEL MANTO STRADALE. ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN PROSSIMITÀ DELLA LOCALITÀ LA FORMA. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULL’ARDEATINA TRA VIA DEI CASTELLINI E SANTA PALOMBA NELLE ...