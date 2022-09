Venezia 79 | Timothée Chalamet | «Per l' amore vero è ancora presto»

(Di venerdì 2 settembre 2022) L'attore, atteso al Lido da migliaia di fan, in Bones and All di Luca Guadagnino interpreta un giovane cannibale che trova qualcuno di simile a sé e impara ad amare viaggiando attraverso l'America: «L’tra questi due personaggi è untragico e fortissimo. E io non l'hoprovato, aspetto di crescere»

Luca Guadagnino è il primo dei cinque registi italiani in gara per il Leone d'oro a79 ma è anche il suo primo film americano, tutto girato in America, nel Midwest, "il paesaggio americano l'...Chalamet è arrivato in motoscafo al Lido died è stato accolto dai fan in delirio, alcuni dei quali sono riusciti a scattarsi un selfie con l'attore americano con cittadinanza ... Festival di Venezia, l'arrivo di Timothée Chalamet e le altre star al Lido