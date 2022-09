Ucraina, il governo di Kiev segna un punto a suo favore nel braccio di ferro col Vaticano (Di venerdì 2 settembre 2022) Il governo di Kiev segna un punto a suo favore nel braccio di ferro tra Vaticano e Ucraina sulle prospettive della guerra. Dopo l’intervento di Francesco, in cui condannava la guerra come “pazzia” e deplorava la morte di tanti innocenti e i tanti bambini ucraini e russi rimasti orfani e dedicava un pensiero anche a Darya Dugina, “povera ragazza volata in aria per una bomba messa sotto il sedile della macchina a Mosca”, il Vaticano è stato costretto ad arretrare. Dopo la furia scatenatasi nell’opinione pubblica Ucraina e la dura protesta del governo di Kiev, il cui ministro degli Esteri aveva convocato il nunzio papale, un comunicato Vaticano ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Ildiuna suonelditrasulle prospettive della guerra. Dopo l’intervento di Francesco, in cui condannava la guerra come “pazzia” e deplorava la morte di tanti innocenti e i tanti bambini ucraini e russi rimasti orfani e dedicava un pensiero anche a Darya Dugina, “povera ragazza volata in aria per una bomba messa sotto il sedile della macchina a Mosca”, ilè stato costretto ad arretrare. Dopo la furia scatenatasi nell’opinione pubblicae la dura protesta deldi, il cui ministro degli Esteri aveva convocato il nunzio papale, un comunicatoha ...

