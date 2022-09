Sport in tv oggi (venerdì 2 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 2 settembre 2022) Nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport quella di oggi, venerdì 2 settembre. Un menù ricchissimo di eventi da seguire e l’imbarazzo della scelta. Si comincia dal primo giorno di prove libere dei GP di Misano del Motomondiale e d’Olanda di F1: un day-1 nel quale piloti e team dovranno lavorare alacremente per trovare la miglior messa a punto possibile. Spazio poi al ciclismo con la tredicesima tappa della Vuelta a España: una frazione adatta ai velocisti, ma i corridori di classifica dovranno fare attenzione a possibili “trappole” lungo il percorso. Un pomeriggio nel quale rivedremo in azione la Nazionale italiana di calcio femminile che in Moldavia andrà a caccia del successo per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione per i Mondiali 2023. Tardo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAquella di. Un menù ricchissimo dida seguire e l’imbarazzo della scelta. Si comincia dal primo giorno di prove libere dei GP di Misano del Motomondiale e d’Olanda di F1: un day-1 nel quale piloti e team dovranno lavorare alacremente per trovare la miglior messa a punto possibile. Spazio poi al ciclismo con la tredicesima tappa della Vuelta a España: una frazione adatta ai velocisti, ma i corridori di classifica dovranno fare attenzione a possibili “trappole” lungo il percorso. Un pomeriggio nel quale rivedremo in azione la Nazionale italiana di calcio femminile che in Moldavia andrà a caccia del successo per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione per i Mondiali 2023. Tardo ...

