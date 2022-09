Rigassificatori | Toti candida la Liguria | “Noi disponibili se salta Piombino”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Due ipotesi allo studio per realizzare l’impianto: in pole ci sono il porto di Vado e le banchine di Multedo a Genova

Genova . Nessuna ipotesi concreta sul tavolo ma "se Piombino non vuole fare il nuovo rigassificatore, noi siamo disponibili a prenderlo, riconvertendo attracchi legati alla vecchia industria