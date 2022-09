Paul Dano, Sebastian Stan, Pete Davidson e Seth Rogen in Dumb Money (Di venerdì 2 settembre 2022) Supercast per Dumb Money, commedia sul mercato azionario e sul caso della crescita delle azioni della GameStop, tra gli interpreti Paul Dano, Sebastian Stan, Pete Davidson e Seth Rogen. L'affare delle azioni della GameStop saranno raccontate in un film dal super cast. Dumb Money vede l'ingresso tra gli interpreti di Paul Dano, Pete Davidson, Seth Rogen e Sebastian Stan. Craig Gillespie, che di recente ha lavorato con Seth Rogen e Sebastian Stan nella serie Pam & Tommy, dirigerà ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 settembre 2022) Supercast per, commedia sul mercato azionario e sul caso della crescita delle azioni della GameStop, tra gli interpreti. L'affare delle azioni della GameStop saranno raccontate in un film dal super cast.vede l'ingresso tra gli interpreti di. Craig Gillespie, che di recente ha lavorato connella serie Pam & Tommy, dirigerà ...

