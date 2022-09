LIVE MotoGP, GP Misano 2022 in DIRETTA: Vinales il migliore della FP2, 4° Quartararo e 5° Bagnaia caduto (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Arriva Miller con la Ducati che si porta in seconda posizione a 0.193 da Vinales, mentre Quartararo è quarto a 0.328 davanti a Bagnaia. Ottavo Bastianini a 0.677 dalla vetta. 14.40 Vinales vola! 1:31.882 per Maverick che fa la differenza con 0.295 di margine su Aleix Espargarò e 0.328 su Quartararo. Bagnaia è quarto a 0.445. 14.38 Vinales! Lo spagnolo si porta al comando con il crono di 1:32.111 a precedere di 0.066 Aleix Espargarò e di 0.099 Quartararo. Uno-due Aprilia davanti. 14.37 Bagnaia, a quanto pare, tornerà in pista con la moto 1, quella della caduta. 14.34 Di seguito l’ordine dei tempi ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Arriva Miller con la Ducati che si porta in seconda posizione a 0.193 da, mentreè quarto a 0.328 davanti a. Ottavo Bastianini a 0.677 dalla vetta. 14.40vola! 1:31.882 per Maverick che fa la differenza con 0.295 di margine su Aleix Espargarò e 0.328 suè quarto a 0.445. 14.38! Lo spagnolo si porta al comando con il crono di 1:32.111 a precedere di 0.066 Aleix Espargarò e di 0.099. Uno-due Aprilia davanti. 14.37, a quanto pare, tornerà in pista con la moto 1, quellacaduta. 14.34 Di seguito l’ordine dei tempi ...

