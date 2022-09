Investire in fondi comuni torna a convenire? Sorpresa: oltre il 50% batte benchmark (Di venerdì 2 settembre 2022) Siamo davvero sicuri che Investire in fondi comuni non sia più conveniente? Quanto questa convinzione dipende da fattori reali e quanto invece è legata al sentito dire? Per alcuni risparmiatori non ci sono dubbi: tutto va a picco e la sola cosa da fare è disInvestire dai fondi in perdita. Una visione riduttiva anche perchè tutto non è affatto vero che le performance dei fondi siano così terribili come si può pensare. E si perchè contrariamente a quanto pensano i disfattisti, dati alla mano, e nonostante un quadro estremamente incerto, per i fondi comuni il 2022 non è fin qui stato un anno negativo. Un dato su tutti: oltre il 50% dei fondi comuni ha battuto il rispettivo benchmark ... Leggi su risparmioggi (Di venerdì 2 settembre 2022) Siamo davvero sicuri cheinnon sia più conveniente? Quanto questa convinzione dipende da fattori reali e quanto invece è legata al sentito dire? Per alcuni risparmiatori non ci sono dubbi: tutto va a picco e la sola cosa da fare è disdaiin perdita. Una visione riduttiva anche perchè tutto non è affatto vero che le performance deisiano così terribili come si può pensare. E si perchè contrariamente a quanto pensano i disfattisti, dati alla mano, e nonostante un quadro estremamente incerto, per iil 2022 non è fin qui stato un anno negativo. Un dato su tutti:il 50% deiha battuto il rispettivo...

