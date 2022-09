Gianmarco Tamberi corona il suo sogno d’amore: le nozze con Chiara Bontempi (Di venerdì 2 settembre 2022) Il campione di salto in alto è sposato a Pesaro Gianmarco Tamberi, saltatore in alto, recente oro europeo all’Europeo di Monaco di Baviera, ha sposato a Pesaro la compagna di una vita, la fidanza Chiara Bontempi. I due sono legati da oltre dieci anni e la Bontempi, come spesso sottolineato dallo stesso Tamberi, ha sempre sostenuto e supportato l’atleta italiano oro ai Giochi di Tokyo 2020. Da sempre la Bontempi lo segue in giro per il mondo: come successo in Giappone o nella recente rassegna di Monaco di Baviera. La cerimonia, che si è svolta a Pesaro nelle Marche, regione di origine della coppia, ha avuto luogo in un’antica villa nobiliare, risalente alla seconda metà del Quattrocento, appartenuta agli Sforza, ai della Rovere agli Albani, con un’edificio principale ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Il campione di salto in alto è sposato a Pesaro, saltatore in alto, recente oro europeo all’Europeo di Monaco di Baviera, ha sposato a Pesaro la compagna di una vita, la fidanza. I due sono legati da oltre dieci anni e la, come spesso sottolineato dallo stesso, ha sempre sostenuto e supportato l’atleta italiano oro ai Giochi di Tokyo 2020. Da sempre lalo segue in giro per il mondo: come successo in Giappone o nella recente rassegna di Monaco di Baviera. La cerimonia, che si è svolta a Pesaro nelle Marche, regione di origine della coppia, ha avuto luogo in un’antica villa nobiliare, risalente alla seconda metà del Quattrocento, appartenuta agli Sforza, ai della Rovere agli Albani, con un’edificio principale ...

