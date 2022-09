GdS – Italia, tradizione rispettata: è la patria del “colpo” a parametro zero (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-02 19:54:25 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta: Il mercato, in questi tempi incerti, sembra essere molto complicato e, escludendo alcuni casi, circolano meno soldi. Dunque, serve aguzzare l’ingegno. Centrando magari il colpo a parametro zero. In un mercato che con ogni probabilità sarà all’insegna del contenimento dei costi, la strada percorribile è acquistare il calciatore pagando solo lo stipendio. Operazioni non facilmente raggiungibili da tutti, nè alla portata di tutti i direttori sportivi. In Serie A, del resto, non siamo nuovi a grandi colpi con budget…inesistente. E a tal proposito, la Juventus punta a un qualcosa di già visto un decennio fa. C’è un francese, di ruolo centrocampista, che si chiama Paul Pogba. Arrivato a ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-02 19:54:25 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta: Il mercato, in questi tempi incerti, sembra essere molto complicato e, escludendo alcuni casi, circolano meno soldi. Dunque, serve aguzzare l’ingegno. Centrando magari il. In un mercato che con ogni probabilità sarà all’insegna del contenimento dei costi, la strada percorribile è acquistare il calciatore pagando solo lo stipendio. Operazioni non facilmente raggiungibili da tutti, nè alla portata di tutti i direttori sportivi. In Serie A, del resto, non siamo nuovi a grandi colpi con budget…inesistente. E a tal proposito, la Juventus punta a un qualcosa di già visto un decennio fa. C’è un francese, di ruolo centrocampista, che si chiama Paul Pogba. Arrivato a ...

