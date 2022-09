Federico Fashion Style in ospedale per un interventi

(Di venerdì 2 settembre 2022)è stato ricoverato inper un intervento chirurgico. Niente di preoccupante, come ha raccontato lo stesso hairstylist su Instagram. L'uomo sognava sin da ragazzo di togliere la pelle in eccesso sull'addome, un inestetismo che ha sempre minato la sua autostima. L'articolo proviene da DireDonna.

gay4denise : @_giorgia7__ federico fashion style - GossipNews_it : Federico Fashion Style ammette che l’intervento estetico è stato pesante: ''Non solo addominoplastica'' - gipsygirl__ : @federic81537419 Federico fashion style - liviaiswriting : @GanGian Sembrano usciti dal salone di Federico Fashion Style -

Style ha confessato di aver ceduto alla chirurgia estetica: ecco tutti i dettagli sull'operazione E' considerato il parrucchiere dei Vip, dato che tanti personaggi dello spettacolo si ...... si tratterebbe di una programma completamente incentrato sul tema della bellezza , che vedrà la conduttrice al fianco di Valeria Marini eStyle . Le parole di Adriana Volpe: 'Ho ...Federico Fashion Style, attraverso il suo canale social, racconta perché ha voluto sottoporsi ad un intervento chirurgico.Federico Lauri ha affermato di aver tentato per ben 15 anni di risolvere il problema in un altro modo ma i suoi sforzi non lo hanno portato a nulla A chiarire il giallo della sua “scomparsa” è stato l ...