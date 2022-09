Corsa al fotovoltaico: oltre 1.900 impianti in soli sei mesi in Bergamasca (Di venerdì 2 settembre 2022) Energia. La provincia orobica entra nella top ten di Italia Solare. Spiccano Dalmine, Romano e Treviglio. Nei paesi sono oltre 25mila i dispositivi installati. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 settembre 2022) Energia. La provincia orobica entra nella top ten di Italia Solare. Spiccano Dalmine, Romano e Treviglio. Nei paesi sono25mila i dispositivi installati.

