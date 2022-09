Cemento su Mariupol. I russi costruiscono sopra ai cadaveri (Di venerdì 2 settembre 2022) A Mariupol sono iniziate le scuole e, come in tutti i territori ucraini occupati dalle forze di Vladimir Putin, le lezioni sono state inaugurate dall’inno russo. A Mariupol domenic... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 settembre 2022) Asono iniziate le scuole e, come in tutti i territori ucraini occupati dalle forze di Vladimir Putin, le lezioni sono state inaugurate dall’inno russo. Adomenic... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Al teatro di Mariupol, gli occupanti russi stanno spargendo l'area di cloro e gettando cemento sui cadaveri ucraini per nascondere le prove.

#UKRAINERUSSIAWAR. Zaporizhzhya un referendum a rischio nucleare ... secondo i russi, sta cercando di colpire i depositi di cemento della centrale nucleare di ... Inoltre, sono stati segnalati movimenti di truppe da Melitopol, Berdyansk, Mariupol e il ridispiegamento di ... Azovtal, Putin ammazza e umilia: in cosa trasforma la fonderia La strada che porta all'acciaieria Azovstal di Mariupol sembra una discesa negli inferi. Persino per gli standard di una città quasi completamente ... bossoli e blocchi di cemento, alberi stati falciati,... RaiNews ... secondo i russi, sta cercando di colpire i depositi didella centrale nucleare di ... Inoltre, sono stati segnalati movimenti di truppe da Melitopol, Berdyansk,e il ridispiegamento di ...La strada che porta all'acciaieria Azovstal disembra una discesa negli inferi. Persino per gli standard di una città quasi completamente ... bossoli e blocchi di, alberi stati falciati,... Colpito quartier generale del gruppo Wagner. Putin: il popolo russo è orgoglioso del suo esercito