Caso su Lazio - Napoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Caso: "Spalletti deve affidare le chiavi del centrocampo a Lobotka" A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mimmo Caso, ex calciatore, tra le tante, di Napoli, Inter e Lazio. Queste le sue parole: Commento sulla gara tra Lazio e Napoli? "Per quello che hanno dimostrato, sono due squadre che prediligono una certa filosofia calcistica. Sono impressionato dall'avvio di stagione degli azzurri, soprattutto per la scelta di Spalletti di affidare le chiavi del centrocampo a Lobotka. È un calciatore imprescindibile, detta i tempi di gioco della squadra campana. Con il Lecce i partenopei, però, hanno sciupato una buona ccasione. Il turnover è fondamentale, ma forse non avrei preso determinate decisioni nella gara con i pugliesi. Dal canto loro, ...

