Arthur, quanti soldi ha perso la Juve per ogni minuto giocato: cifre-choc (Di venerdì 2 settembre 2022) Arthur se ne va a Liverpool, e in casa Juve c'è chi esulta per la vendita. A Torino intanto è stato fatto un conto sullo stipendio del 26enne brasiliano ex Barcellona: in totale ha guadagnato 5.100 euro per ogni minuto giocato nella Juve, a fronte di un ingaggio netto annuo di 8 milioni e 300 mila euro, come scritto da Tuttosport. Insomma, non pochi per un giocatore che non è riuscito a dimostrare compiutamente il suo valore né con Pirlo né con Allegri, seppur sia stato anche influenzato dal grave problema patito nel febbraio 2021: la calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea che l'ha messo fuori causa fino all'ottobre dello stesso anno. Arthur, a Liverpool per rilanciarsi e cercare la Nazionale A Liverpool, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022)se ne va a Liverpool, e in casac'è chi esulta per la vendita. A Torino intanto è stato fatto un conto sullo stipendio del 26enne brasiliano ex Barcellona: in totale ha guadagnato 5.100 euro pernella, a fronte di un ingaggio netto annuo di 8 milioni e 300 mila euro, come scritto da Tuttosport. Insomma, non pochi per unre che non è riuscito a dimostrare compiutamente il suo valore né con Pirlo né con Allegri, seppur sia stato anche influenzato dal grave problema patito nel febbraio 2021: la calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea che l'ha messo fuori causa fino all'ottobre dello stesso anno., a Liverpool per rilanciarsi e cercare la Nazionale A Liverpool, ...

