Anche Kate Moss lancia una linea di bellezza

Kate Moss è pronta a lanciarsi nel settore beauty proponendo un nuovo marchio, CosMoss, che si concentra soprattutto sul benessere. Chi come Kate Moss ha trascorso gran parte della vita sotto la luce dei riflettori ha un debole per il settore beauty. Non stupisce quindi l'interesse della top model verso questo tema né il lancio del suo primo marchio di bellezza e benessere. Icona della moda sin dagli Anni '90, Kate Moss non ha mai avuto paura di sottolineare le idee in cui crede. Il suo brand di bellezza si intitola CosMoss e la data di debutto è prevista per l'1 settembre. Prima di lei, tante altre icone fashion hanno lavorato ad un brand di bellezza.

