US Open: Berrettini vince la sua sfida, Giorgi rimontata (Di giovedì 1 settembre 2022) Il campo statunitense degli US Open, nella giornata di ieri, si è rivelato agrodolce per gli azzurri scesi in campo. Sorride il tennis maschile, come spesso capita negli ultimi mesi, mentre la racchetta femminile continua il suo percorso di crescita tra mille fatiche. Matteo Berrettini ha staccato il biglietto per la permanenza nel tabellone del torneo americano, mentre Camila Giorgi ha rovinato una grande partita facendosi recuperare l’incontro in modo clamoroso. US Open agrodolce per i colori azzurri: Berrettini esulta, Giorgi recrimina https://www.facebook.com/photo?fbid=397714565049622&set=a.287141022773644Matteo Berrettini fatica un pochino, ma emerge vittorioso dal suo incontro degli US Open. Il tennista romano, il miglior del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Il campo statunitense degli US, nella giornata di ieri, si è rivelato agrodolce per gli azzurri scesi in campo. Sorride il tennis maschile, come spesso capita negli ultimi mesi, mentre la racchetta femminile continua il suo percorso di crescita tra mille fatiche. Matteoha staccato il biglietto per la permanenza nel tabellone del torneo americano, mentre Camilaha rovinato una grande partita facendosi recuperare l’incontro in modo clamoroso. USagrodolce per i colori azzurri:esulta,recrimina https://www.facebook.com/photo?fbid=397714565049622&set=a.287141022773644Matteofatica un pochino, ma emerge vittorioso dal suo incontro degli US. Il tennista romano, il miglior del ...

Eurosport_IT : CON LE UNGHIE E CON I DENTI ?????? Il prossimo appuntamento del romano è con l'ex n° 1 del mondo, Andy Murray ????… - Eurosport_IT : BERRETTINI INIZIA BENE! ?????? Buona la prima del nostro Matteo che elimina in 3 set il cileno Jarry: l'azzurro conqu… - OA_Sport : #USOpentennis Quali sono i precedenti tra Berrettini e Murray? Lo storico sorride all'italiano ma... - sportface2016 : #USOpen2022, #Berrettini commenta la vittoria su #Grenier: 'Ho giocato meglio nei momenti clou. #Murray? Sarà una b… - oknosureddit : US Open: Berrettini soffre ma supera Grenier in quattro set. Ora sfida di prestigio contro Murray -