US Open 2022, Sinner avanza al terzo turno: Eubanks ko in tre set (Di giovedì 1 settembre 2022) Jannik Sinner ha domato Christopher Eubanks attraverso il risultato di 6-4, 7-6(8), 6-2 dopo due ore e mezza di gioco in occasione del match valevole come secondo turno degli Us Open 2022, torneo Slam sul cemento outdoor americano. L’altoatesino non brilla particolarmente ma è bravissimo a chiuderla in tre set. Nel secondo, infatti, lo statunitense spaventa per larghi tratti l’italiano, che riesce a farlo suo al tie-break ed al quarto set point a disposizione. Tutto piuttosto liscio nel terzo per Jannik, che ritrova anche il servizio e completa l’opera. Adesso per lui si alzerà l’asticella al terzo turno dello Slam newyorkese contro uno tra il bulgaro Dimitrov o lo statunitense Nakashima. CALENDARIO ATP TABELLONE MONTEPREMI INIZIO Primo set iniziato ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Jannikha domato Christopherattraverso il risultato di 6-4, 7-6(8), 6-2 dopo due ore e mezza di gioco in occasione del match valevole come secondodegli Us, torneo Slam sul cemento outdoor americano. L’altoatesino non brilla particolarmente ma è bravissimo a chiuderla in tre set. Nel secondo, infatti, lo statunitense spaventa per larghi tratti l’italiano, che riesce a farlo suo al tie-break ed al quarto set point a disposizione. Tutto piuttosto liscio nelper Jannik, che ritrova anche il servizio e completa l’opera. Adesso per lui si alzerà l’asticella aldello Slam newyorkese contro uno tra il bulgaro Dimitrov o lo statunitense Nakashima. CALENDARIO ATP TABELLONE MONTEPREMI INIZIO Primo set iniziato ...

