Uccide l'ex compagna a fucilate e poi si impicca: omicidio-suicidio a Brindisi (Di giovedì 1 settembre 2022) Un uomo di 52 anni ha ucciso a fucilate la sua ex compagna e si è poi tolto la vita impiccandosi nel suo garage. Due colpi di arma da fuoco non hanno lasciato scampo alla 47enne Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) Un uomo di 52 anni ha ucciso ala sua exe si è poi tolto la vitandosi nel suo garage. Due colpi di arma da fuoco non hanno lasciato scampo alla 47enne

fattoquotidiano : Brindisi, 52enne uccide l’ex compagna a colpi di fucile e poi si toglie la vita - nonnachicca58 : RT @Labatarde2: Perché aveva tutte quelle armi in casa? Cacciatore. Brindisi, 52enne uccide l’ex compagna a colpi di fucile e poi si tog… - Labatarde2 : Perché aveva tutte quelle armi in casa? Cacciatore. Brindisi, 52enne uccide l’ex compagna a colpi di fucile e po… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #VillaCastelli - uccide la ex compagna e poi si suicida - Newsinunclick : Una donna di 47 anni è stata uccisa a colpi di pistola questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex compag… -