Traffico Roma del 01-09-2022 ore 15:30 (Di giovedì 1 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale sulla A1 Firenze Roma code per lavori tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano Soratte verso file poi sulla Salaria per alberi caduti sulla carreggiata altezza via della Marcigliana nelle due direzioni code per lavori nei pressi del raccordo anulare in uscita da Roma sulla Cassia condémine entra in città sul percorso Urbano della A24 per Teramo da Portonaccio incidenti con difficoltà di transito sulla Cristoforo Colombo altezza Laurentina verso l’Eur in piazza delle scuole nei pressi di via Cavour regolare il Traffico sulle altre strade della capitale nulla da segnalare anche sul Raccordo Anulare e sulla tangenziale est ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale sulla A1 Firenzecode per lavori tra la diramazionenord e Ponzanono Soratte verso file poi sulla Salaria per alberi caduti sulla carreggiata altezza via della Marcigliana nelle due direzioni code per lavori nei pressi del raccordo anulare in uscita dasulla Cassia condémine entra in città sul percorso Urbano della A24 per Teramo da Portonaccio incidenti con difficoltà di transito sulla Cristoforo Colombo altezza Laurentina verso l’Eur in piazza delle scuole nei pressi di via Cavour regolare ilsulle altre strade della capitale nulla da segnalare anche sul Raccordo Anulare e sulla tangenziale est ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il ...

