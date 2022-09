Torna la crisi sul lavoro e i primi a soffrire sono ancora donne e giovani

(Di giovedì 1 settembre 2022) La tempesta perfetta della congiuntura economica comincia ad abbattersi sul mondo delitaliano, che mostra isegnali negativi dopo 11 mesi di crescita. A luglio 2022, secondo gli ultimi dati Istat, sipersi 22mila occupati. E i, come a ognisoprattuttounder 35 e, le fasce più fragili del mercato. Con un arretramento dei contratti stabili e degli autonomi, mentre i contratti a termine – in un momento di grande incertezza tra guerra e inflazione alle stelle –gli unici che continuano ad aumentare macinando record su record. Su base annua, il bilancio resta ampiamente positivo con 463mila occupati in più. Ma a luglio il numero di occupati, pur restando ...

noth2loos : RT @EnnioRemondino: Settembre, fine ufficiale delle vacanze e delle illusioni, si torna alla dura scuola della quotidianità. A fare i conti… - remocontro_it : Settembre, fine ufficiale delle vacanze e delle illusioni, si torna alla dura scuola della quotidianità. A fare i c… - FalluccaMarco : RT @EnnioRemondino: Settembre, fine ufficiale delle vacanze e delle illusioni, si torna alla dura scuola della quotidianità. A fare i conti… - QPeriscopica : RT @EnnioRemondino: Settembre, fine ufficiale delle vacanze e delle illusioni, si torna alla dura scuola della quotidianità. A fare i conti… - EnnioRemondino : Settembre, fine ufficiale delle vacanze e delle illusioni, si torna alla dura scuola della quotidianità. A fare i c… -

http://gazzettadalba.it/

...che eventuali colloqui di pace potrebbero essere avviati "solo se il Tigrè occidentalenelle ... l'accesso umanitario e una soluzione pacifica della". La guerra nel Tigrè è iniziata nel ...VENEZIA -alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per l'undicesimo anno ...che aiutano a riflettere e ad aumentare la nostra consapevolezza per uscire dalla... Piemonte, la solidarietà che sconfigge le nuove crisi: torna l'evento “Un pasto al giorno” Imperia. Dopo una pausa di 30 mesi a causa della pandemia, dal 1° settembre i Testimoni di Geova tornano in tutto il mondo a svolgere quello per cui sono soprattutto noti: l’evangelizzazione di porta ...(Adnkronos) - Torna alla 79esima Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia per lundicesimo anno consecutivo il Green Drop Award, il premio che Green Cross, lorganizzazione fondata oltr ...