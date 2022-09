Settimana corta a scuola, Festa: “A breve incontreremo i dirigenti scolastici “ (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Stiamo lavorando per istituire la Settimana corta a scuola già da quest’anno. La prossima Settimana organizzeremo un incontro operativo con i dirigenti scolastici dei vari istituti cittadini”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa attraverso un post pubblicato sui canali social. Tre i punti su cui si è focalizzato la fascia tricolore del capoluogo: Risparmio energetico Meno traffico ed inquinamento Per docenti e studenti, sabato in famiglia L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Stiamo lavorando per istituire lagià da quest’anno. La prossimaorganizzeremo un incontro operativo con idei vari istituti cittadini”. Così il sindaco di Avellino, Gianlucaattraverso un post pubblicato sui canali social. Tre i punti su cui si è focalizzato la fascia tricolore del capoluogo: Risparmio energetico Meno traffico ed inquinamento Per docenti e studenti, sabato in famiglia L'articolo proviene da Anteprima24.it.

