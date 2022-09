orizzontescuola : Scadenze di settembre: inizio delle lezioni, esami di Stato II grado, test universitari - infoiteconomia : La guida alle scadenze fiscali di settembre 2022, scopri il calendario - infoiteconomia : Scadenze fiscali settembre 2022: le date da ricordare - infoiteconomia : Scadenze fiscali di settembre 2022: 730, Irpef, rientro dei cervelli e altri adempimenti - LaPresse_news : Fisco: tutte le scadenze. -

Se il ministero sbloccherà a inizioil contratto, poi mancherà soltanto il visto della ... LEL'ultimo contratto che rimane a questo punto da rinnovare è quello della scuola. Il più ...... 20 agosto per il pagamento Iva II trimestre 2020; 16comunicazione della liquidazione ... la flat tax utilizzata per pagare meno tasse Fisco, come risparmiare su imposte conaprile ...Ci sono le elezioni, il 25 settembre diventa una beffa per lo sport. Diversi eventi su strada cancellati a causa del voto: saltano il piccolo Giro dell'Emilia e la maratona di Ferrara.Ad ora la misura è confermata fino al 20 settembre, ma secondo alcune fonti di governo potrebbe essere estesa per altri 15 giorni, fino al 5… Leggi ...