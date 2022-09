Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Troppo rilassate le ragazze nella seconda parte del match, dobbiamo continuare a migliorare” (Di giovedì 1 settembre 2022) Setterosa in versione rullo compressore. Le azzurre, impegnate nel quarto incontro del Girone B degli Europei 2022 di Pallanuoto femminile a Spalato (Croazia), hanno ottenuto la quarta vittoria, travolgendo letteralmente la Serbia con il punteggio di 23-7. Troppa la differenza tra le azzurre e le balcaniche, di conseguenza la goleada è stata inevitabile. In questo modo le giocatrici nostrane hanno potuto aggiornare sostanziosamente il proprio bottino di rete in nazionale, citando la quaterna di Bettini, le triplette di Svegno, Giustini e Picozzi e dieci giocatrici di movimento a referto. Tuttavia, a un perfezionista come il CT Carlo Silipo, certe cose non sono piaciute, come i rigori concessi e qualche svagatezza di Troppo in retroguardia: “Le ragazze si stanno comportando bene in ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Setterosa in versione rullo compressore. Le azzurre, impegnate nel quarto incontro del Girone B degli Europei 2022 dia Spalato (Croazia), hanno ottenuto la quarta vittoria, travolgendo letteralmente la Serbia con il punteggio di 23-7. Troppa la differenza tra le azzurre e le balcaniche, di conseguenza la goleada è stata inevitabile. In questo modo le giocatrici nostrane hanno potuto aggiornare sostanziosamente il proprio bottino di rete in nazionale, citando la quaterna di Bettini, le triplette di Svegno, Giustini e Picozzi e dieci giocatrici di movimento a referto. Tuttavia, a un perfezionista come il CT, certe cose non sono piaciute, come i rigori concessi e qualche svagatezza diin retroguardia: “Lesi stanno comportando bene in ...

