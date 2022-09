Mathys Tel il più giovane di sempre ad andare in gol (e che gol) col Bayern Monaco – VIDEO (Di giovedì 1 settembre 2022) Ha appena 17 anni ma ha le stimmate del predestinato: parliamo di Mathys Tel, il giovanissimo attaccante classe 2005 che il Bayern Monaco ha preso dal Rennes per una cifra vicina ai 30 milioni (bonus compresi) nel mercato estivo in sostituzione di Lewandowski, partito direzione Barcellona. Certo, è arrivato anche Mané ma Mané non è un centravanti. È davvero giovanissimo, Tel, non come alcuni che vengono spacciati per giovanissimi nel campionato italiano. Secondo Nagelsmann un giorno arriverà a segnare 40 gol a stagione. Per ora quello che si può dire è che non ha affatto tradito le aspettative: alla prima partita da titolare è diventato il più giovane di sempre ad andare in gol col Bayern Monaco (17 anni e 126 giorni). Perché ieri Tel è andato in gol ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Ha appena 17 anni ma ha le stimmate del predestinato: parliamo diTel, il giovanissimo attaccante classe 2005 che ilha preso dal Rennes per una cifra vicina ai 30 milioni (bonus compresi) nel mercato estivo in sostituzione di Lewandowski, partito direzione Barcellona. Certo, è arrivato anche Mané ma Mané non è un centravanti. È davvero giovanissimo, Tel, non come alcuni che vengono spacciati per giovanissimi nel campionato italiano. Secondo Nagelsmann un giorno arriverà a segnare 40 gol a stagione. Per ora quello che si può dire è che non ha affatto tradito le aspettative: alla prima partita da titolare è diventato il piùdiadin gol col(17 anni e 126 giorni). Perché ieri Tel è andato in gol ...

