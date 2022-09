Maserati - GranTurismo Folgore, i primi numeri: 0-100 in 2,7 secondi e 320 km/h di velocità massima (Di giovedì 1 settembre 2022) Da zero a sessanta miglia orarie in 2,6 secondi (che significa da zero a cento in 2,7) e una velocità massima oltre i 320 km orari: sono i primi dati della Maserati GranTurismo Folgore, la variante elettrica della prossima generazione della gittì modenese, protagonista di un filmato della casa distribuito sul canale YouTube, nel quale la vettura appare praticamente senza veli in una livrea aragosta brillante. Batterie nel tunnel. Il video è stato girato in California e vede come co-protagonista il comico e attore italo-americano Sebastian Maniscalco, molto popolare negli Stati Uniti, che viene scarrozzato sulla Folgore da un guidatore speciale, il capo del design Klaus Busse. Quindi questa è una macchina elettrica, ma quando sento elettrico non ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 settembre 2022) Da zero a sessanta miglia orarie in 2,6(che significa da zero a cento in 2,7) e unaoltre i 320 km orari: sono idati della, la variante elettrica della prossima generazione della gittì modenese, protagonista di un filmato della casa distribuito sul canale YouTube, nel quale la vettura appare praticamente senza veli in una livrea aragosta brillante. Batterie nel tunnel. Il video è stato girato in California e vede come co-protagonista il comico e attore italo-americano Sebastian Maniscalco, molto popolare negli Stati Uniti, che viene scarrozzato sullada un guidatore speciale, il capo del design Klaus Busse. Quindi questa è una macchina elettrica, ma quando sento elettrico non ...

mBoxZg : Maserati GranTurismo Folgore. Roaring in California - OttawaNewsPulse : RT @OttawaNewsPulse: ?? Driving ? Maserati GranTurismo Folgore EV boasts 2.6-sec zero-to-97-km/h - TopListMagazine : #Video | Maserati previews the all-electric GranTurismo Folgore - infoiteconomia : Maserati GranTurismo: la Folgore in un video - EmilianoVerga : RT @AlfonsoFuggetta: Che macchina (e il Big Sur …). -