La vendetta delle punk di Vivien Goldman

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ne “Ladonne” l’autrice analizza quattro temi fondamentali: identità, denaro, amore e protesta – attraverso i quali approfondisce le ragioni per le quali ilrappresenta per le donne una forma artistica così liberatoria. La prospettiva di Viviansul giornalismo musicale è completa, potendo vantare anche una grande esperienza di addetta ai lavori e avendo contribuito in prima persona alla nascita del post-. Con il suo inconfondibile stile viscerale,mescola interviste e narrazione storica alle sue esperienze personali: essendo stata unaprime donne giornaliste rock inglesi, si può considerare il libro alla stregua di un vivace documentario su un genere musicale che per definizione demolisce gli steccati. ...