Italexit, domani Paragone presenta a Bagnoli i candidati campani (Di giovedì 1 settembre 2022) Si terrà domani (venerdì 2 settembre 2022) a Napoli, alle 11 presso HBTT (discesa Coroglio nr. 156, Bagnoli – area ex Italsider) la conferenza stampa di presentazione dei candidati della campania alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica di Italexit, alla presenza del leader del movimento il senatore Gianluigi Paragone. "L'evento si terrà nel sito di Bagnoli da noi considerato l'emblema del meridione abbandonato e del fallimento della politica sul nostro territorio, ma che al tempo stesso rappresenta una area che ha le potenzialità per divenire volano per il rilancio della intera regione campania", fanno sapere gli organizzatori L'articolo proviene da Ildenaro.it.

