Inizio settembre con temporali, ma caldo e sole torneranno (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Inizia l’Autunno meteorologico con piogge e temporali, ma la prossima settimana tornerà il sole ed il caldo su mezza Italia. Le stagioni meteorologiche e astronomiche sono differenti; per facilitare i calcoli statistici e modellistici le stagioni meteo sono così distinte: Inverno dal primo Dicembre alla fine di Febbraio, Primavera dal primo Marzo al 31 Maggio, Estate dal primo Giugno al 31 Agosto, Autunno dal primo settembre (oggi) fino al 30 Novembre. Le stagioni astronomiche sono invece associate agli equinozi ed ai solstizi che non sempre cadono in giorni precisi: l’Equinozio di Autunno, per esempio, si verifica tra il 21 e il 24 settembre e sempre in orari diversi. Quest’anno l’Autunno astronomico sarà il 23 settembre alle 3.04, noi meteorologi anticipiamo dunque ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Inizia l’Autunno meteorologico con piogge e, ma la prossima settimana tornerà iled ilsu mezza Italia. Le stagioni meteorologiche e astronomiche sono differenti; per facilitare i calcoli statistici e modellistici le stagioni meteo sono così distinte: Inverno dal primo Dicembre alla fine di Febbraio, Primavera dal primo Marzo al 31 Maggio, Estate dal primo Giugno al 31 Agosto, Autunno dal primo(oggi) fino al 30 Novembre. Le stagioni astronomiche sono invece associate agli equinozi ed ai solstizi che non sempre cadono in giorni precisi: l’Equinozio di Autunno, per esempio, si verifica tra il 21 e il 24e sempre in orari diversi. Quest’anno l’Autunno astronomico sarà il 23alle 3.04, noi meteorologi anticipiamo dunque ...

vaticannews_it : Il pensiero del #Papa va alla nostra casa, ricordando la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che… - insopportabile : In Sardegna il primo settembre è Cabudanni, il capodanno che segnava l’inizio dell’anno agro pastorale. Per noi con… - trash_italiano : Oggi l’anniversario della spaccata di Lisa Fusco, un evento che apre le porte alla stagione televisiva e ci accompa… - Kirihasorasora : RT @Daniel48592397: Benvenuto settembre, abbandoniAmo i bagni al mare, pensiamo alla vendemmia, ai funghi, alle castagne... Buongiorno, buo… - albeesere__ : Cerchi di inizio settembre???? -