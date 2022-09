(Di giovedì 1 settembre 2022) Il 1° settembre 2016, il Video Assistant Referee (Var) è stato utilizzato per la prima volta in una partita ufficiale. Seifa,città di Bari, un arbitro (l'olandese Björn Kuipers) ha potuto ...

"Il Var è stato uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio, quindi è comprensibile ci voglia tempo per capirlo e apprezzarlo. Incoraggiare giocatori, allenatori, tifosi e media a ..." Il Var è stato uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio, quindi è comprensibile ci voglia tempo per capirlo e apprezzarlo. Incoraggiare giocatori, allenatori, tifosi e media a ... Il Var compie 6 anni, Collina: "Uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio" (Adnkronos) – Il 1° settembre 2016, il Video Assistant Referee (Var) è stato utilizzato per la prima volta in una partita ufficiale. Sei anni fa, nella città di Bari, un arbitro (l'olandese Björn Kuipers) ha potuto ...