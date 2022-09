Godere delle disgrazie altrui e darlo a vedere è indice certo di cattiveria, mediocrità e scarsa intelligenza (Di giovedì 1 settembre 2022) Michail Gorbacev, l’ultimo vero leader sovietico, artefice tra l’ altro della Perestroika, la ristrutturazione sociopolitica e della Glasnost, la trasparenza, non ha fatto in tempo a giungere al suo nuovo domicilio che ha dovuto rallegrarsi, ma anche corrucciarsi, per le constatazioni che ha dovuto fare su come fosse stata commentata la sua dipartita. La prima, quella piacevole, è che il suo servizio politico ha lasciato un segno positivo profondo, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali qualificate provenienti dai quattro angoli della terra. Tanto è stato sottolineato sia da parte di chi gli è stato alleato che da chi gli è stato avversario. La seconda, quella sgradevole, è stata peculiare degli atteggiamenti assunti da chi avrebbe dovuto, almeno di larga massima, orbitare nel suo stesso universo ideologico. Quello di chi ha cambiato drasticamente il corso della storia del paese ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Michail Gorbacev, l’ultimo vero leader sovietico, artefice tra l’ altro della Perestroika, la ristrutturazione sociopolitica e della Glasnost, la trasparenza, non ha fatto in tempo a giungere al suo nuovo domicilio che ha dovuto rallegrarsi, ma anche corrucciarsi, per le constatazioni che ha dovuto fare su come fosse stata commentata la sua dipartita. La prima, quella piacevole, è che il suo servizio politico ha lasciato un segno positivo profondo, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali qualificate provenienti dai quattro angoli della terra. Tanto è stato sottolineato sia da parte di chi gli è stato alleato che da chi gli è stato avversario. La seconda, quella sgradevole, è stata peculiare degli atteggiamenti assunti da chi avrebbe dovuto, almeno di larga massima, orbitare nel suo stesso universo ideologico. Quello di chi ha cambiato drasticamente il corso della storia del paese ...

