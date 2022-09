**Elezioni: Fdi rilancia pdl su sepoltura feti, Pd 'è contro le donne'* (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - sepoltura dei feti, anche senza il consenso dei genitori. La proposta di Fdi, già avanzata la scorsa legislatura con un testo depositato al Senato a prima firma Isabella Rauti, torna oggi alla ribalta provocando immediate polemiche. "Una proposta oscurantista e contro le donne", la reazione della dem Chiara Gribaudo. Un modo per mettere in discussione il diritto all'aborto, secondo Cecilia D'Elia, responsabile Pari Opportunità nella segreteria del Pd e Portavoce della Conferenza delle donne democratiche. "L'obiettivo è uno solo: criminalizzare chi interrompe una gravidanza indesiderata, anche se lo fa a norma di legge". Ad accendere le polemiche sulla questione sono state le parole oggi del senatore Fdi, Luca De Carlo, cofirmatario del testo Rauti. "La proposta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) -dei, anche senza il consenso dei genitori. La proposta di Fdi, già avanzata la scorsa legislatura con un testo depositato al Senato a prima firma Isabella Rauti, torna oggi alla ribalta provocando immediate polemiche. "Una proposta oscurantista ele", la reazione della dem Chiara Gribaudo. Un modo per mettere in discussione il diritto all'aborto, secondo Cecilia D'Elia, responsabile Pari Opportunità nella segreteria del Pd e Portavoce della Conferenza delledemocratiche. "L'obiettivo è uno solo: criminalizzare chi interrompe una gravidanza indesiderata, anche se lo fa a norma di legge". Ad accendere le polemiche sulla questione sono state le parole oggi del senatore Fdi, Luca De Carlo, cofirmatario del testo Rauti. "La proposta, ...

