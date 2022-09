Ecco cos’è l’upcycling e perché dovremmo farlo tutti (Di giovedì 1 settembre 2022) Che cos’è l’upcycling? In un mondo votato alla velocità del consumo e della produzione, imparare a fare le cose con calma e a pensare ad una seconda vita per gli oggetto che adoperiamo ogni giorno potrebbe essere un modo per prenderci cura del nostro bistrattato pianeta. cos’è l’upcycling Fare upcycling significa letteralmente rendere qualcosa che sarebbe destinato alla pattumiera non solo utilizzabile, ma perfino migliore di quello che era in partenza. La differenza con il riciclo infatti è questa: quando ricicliamo, trasformiamo la materia prima di un determinato oggetto in modo che diventi un altro oggetto realizzato nello stesso materiale. Ad esempio, un giornale o uno scatolone può essere riciclato per creare nuova carta con cui verrà fabbricato un nuovo giornale. Stessa cosa vale per il vetro. Il PET delle ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 settembre 2022) Che? In un mondo votato alla velocità del consumo e della produzione, imparare a fare le cose con calma e a pensare ad una seconda vita per gli oggetto che adoperiamo ogni giorno potrebbe essere un modo per prenderci cura del nostro bistrattato pianeta.Fare upcycling significa letteralmente rendere qualcosa che sarebbe destinato alla pattumiera non solo utilizzabile, ma perfino migliore di quello che era in partenza. La differenza con il riciclo infatti è questa: quando ricicliamo, trasformiamo la materia prima di un determinato oggetto in modo che diventi un altro oggetto realizzato nello stesso materiale. Ad esempio, un giornale o uno scatolone può essere riciclato per creare nuova carta con cui verrà fabbricato un nuovo giornale. Stessa cosa vale per il vetro. Il PET delle ...

