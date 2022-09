Covid oggi in Sardegna, 423 contagi e 4 morti: bollettino 1 settembre (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – In Sardegna si registrano oggi, 1 settembre 2022, 423 ulteriori contagi Covid (di cui 371 diagnosticati da antigenico). Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2859 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( + 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 91 ( – 2 ). 9858 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 563 ). Si registrano 4 decessi: una donna di 46 anni e un uomo di 61, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 85 anni e un uomo di 67, residenti rispettivamente nella provincia di Oristano e in quella del Sud Sardegna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Insi registrano, 12022, 423 ulteriori(di cui 371 diagnosticati da antigenico). Lo riferisce ildella Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2859 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( + 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 91 ( – 2 ). 9858 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 563 ). Si registrano 4 decessi: una donna di 46 anni e un uomo di 61, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 85 anni e un uomo di 67, residenti rispettivamente nella provincia di Oristano e in quella del Sud. L'articolo proviene da Italia Sera.

