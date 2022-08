Commenta Dynamite Live!

The Shield Of Wrestling

AEW Dynamite House of the Dragon 17-08-2022 - Report L'infortunio di Thunder Rosa ci ha lasciati orfani di un possibile grande match ad All Out contro Toni Storm e pare, secondo gli ultimi rumors, che quest'ultima avrebbe dovuto proprio vincere il titol ...Il nuovo corso avviato da Triple H ha generato diversi cambiamenti. Dopo il clamoroso addio di Vince McMahon, la WWE sta cercando di riorganizzarsi in queste settimane. Anche John Laurinaitis – ex res ...