Baroni : " Questo è un risultato importante, ci dà convinzione in noi stessi " (Di giovedì 1 settembre 2022) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Napoli, ecco le sue parole raccolte da pianetalecce.it : “Per noi è un risultato per noi importante, ci dà coraggio e convinzione. Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, ci serviva un risultato, che abbiamo ottenuto in una partita per noi non facile. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, e per Questo motivo ho cambiato cinque o sei giocatori. Queste gare ci servono per crescere, anche con un pizzico di sofferenza nel finale. Portare via un risultato positivo da Napoli ci fa lavorare ancora più sereni". Dove può arrivare Questo Lecce?"Il campionato è complicato, non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo solo pensare a lavorare. La squadra è stata ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Marco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Napoli, ecco le sue parole raccolte da pianetalecce.it : “Per noi è unper noi, ci dà coraggio e. Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, ci serviva un, che abbiamo ottenuto in una partita per noi non facile. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, e permotivo ho cambiato cinque o sei giocatori. Queste gare ci servono per crescere, anche con un pizzico di sofferenza nel finale. Portare via unpositivo da Napoli ci fa lavorare ancora più sereni". Dove può arrivareLecce?"Il campionato è complicato, non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo solo pensare a lavorare. La squadra è stata ...

