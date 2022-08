Vuelta a España 2022, Jay Vine: “Peccato per Merlier; non vedo l’ora di tornare a mettermi alla prova” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non era certamente una tappa nelle sue caratteristiche e, dunque, in occasione della quale avrebbe potuto puntare alla vittoria; la frazione era perfetta per i velocisti, e così è stato, di conseguenza le squadre si sono adoperate per lanciare al meglio i corridori specialisti. Dunque Jay Vine, durante l’undicesima tappa della Vuelta, ha lavorato insieme ai compagni di squadra per lanciare verso la vittoria in volata Tim Merlier, ma non è bastato. Da domani, però, si torna su percorsi maggiormente in linea con le caratteristiche di Vine. Di seguito, il commento alla prestazione odierna dell’australiano riportato dal sito ufficiale della Vuelta: “Sarebbe stata una giornata perfetta se avesse vinto Merlier (che ha concluso la gara al terzo posto, ndr): ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non era certamente una tappa nelle sue caratteristiche e, dunque, in occasione della quale avrebbe potuto puntarevittoria; la frazione era perfetta per i velocisti, e così è stato, di conseguenza le squadre si sono adoperate per lanciare al meglio i corridori specialisti. Dunque Jay, durante l’undicesima tappa della, ha lavorato insieme ai compagni di squadra per lanciare verso la vittoria in volata Tim, ma non è bastato. Da domani, però, si torna su percorsi maggiormente in linea con le caratteristiche di. Di seguito, il commentoprestazione odierna dell’australiano riportato dal sito ufficiale della: “Sarebbe stata una giornata perfetta se avesse vinto(che ha concluso la gara al terzo posto, ndr): ...

